Bienot uit Aalsmeer wint 10.000,- in BankGiro Loterij

Aalsmeer – Een grote verrassing voor Bienot uit Aalsmeer. Hij heeft in de trekking van de BankGiro Loterij een bedrag van 10.000 euro gewonnen. Deze week stond de Loterij bij hem op de stoep om de cheque te overhandigen. Bienot reageerde enthousiast.

De 58-jarige Bienot vertelde blij: “10.000 Euro: super leuk! Ik wil mijn familie graag mee uit eten nemen en de badkamer aanpakken. En misschien ga ik ook nog op een kleine vakantie met de familie.”

Deelnemers én cultuur winnen

De BankGiro Loterij maakt iedere dag de winnaar van een prijs bekend. Alle dagen gaat er 10.000 euro uit, elke week 100.000 euro en iedere maand wint een deelnemer van de loterij maar liefst 1 miljoen euro. De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties zoals musea, molens en monumenten. Met minimaal 40 procent van ieder lot dragen 700.000 BankGiro Loterij-deelnemers maandelijks bij aan cultuur in Nederland. Hierdoor kon de Loterij in 2020 een recordbedrag van 84,3 miljoen euro verdelen onder 77 culturele organisaties.

Fotocredits: Jurgen Jacob Lodder