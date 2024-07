Bieb-coördinator Margreet stopt na ruim tien actieve biebjaren

Wilnis – Op maandag 1 juli nam Margreet Nap afscheid als biebcoördinator van de Koningin Julianaschool in Wilnis. Ruim tien jaar is zij betrokken geweest bij de schoolbieb op de school. Iedere maandagmorgen mogen de leerlingen van groep 3 tot en met 8 boeken lenen en ruilen in de schoolbieb. Iedere maandag zitten er biebmoeders klaar om de kinderen te helpen bij het zoeken naar een leuk boek.

Margreet coördineerde de schoolbieb. Zij draaide zelf mee in het rooster, maar zij was ook altijd op zoek naar mooie, nieuwe kinderboeken voor de schoolbieb. De schoolbieb is zo echt een pareltje van de school geworden met een groot en gevarieerd aanbod. Margreet begon als biebmoeder en werd vervolgens gevraagd als coördinator van de schoolbieb. Dat heeft zij al die jaren met veel passie en kunde gedaan. “Destijds bestond de schoolbieb nog vooral uit heel veel Kameleonboeken en heel veel Pinkeltjes.” Samen met meester Kees kwam het plan om te gaan investeren en er weer een mooie, frisse bieb van te maken die zou zorgen voor leesplezier. “Om te weten wat er op de plank moest komen, ben ik kinderboeken gaan lezen en daar ben ik nooit meer mee gestopt en verdien er nu zelfs mijn brood mee!”

Allerleukste

Het allerleukste vond Margreet om samen met de kinderen het leesplezier te ontdekken. “Hen helpen aan een boek waardoor er pretogen komen, dat er ontdekt wordt dat lezen leuk is, het je wereld kan vergroten of dat er juist (h)erkenning kan zijn in een boek. Hen zien genieten van een verhaal is meer dan prachtig.” Een ander leuk moment vond Margreet ‘De Masked voorlezer’ tijdens de Kinderboekenweek, waarbij zij onherkenbaar (als zebra) een verhaal aan de kinderen van de school voorlas. “Ze waren muisstil en genoten, maar ze hadden ook meteen door dat ik het was. Haha!”

Margreet stimuleerde leesplezier op school. Zo ging zij ook af en toe de groep in voor een presentatie of typetjestest, maar de kinderen waren ook welkom voor een rondleiding in de bieb. Margreet vertelde altijd met veel enthousiasme over het aanbod in de bieb. Zij liet verschillende genres zien en wist de kinderen te boeien met haar kennis over de kinderboeken.

Veel veranderd

In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Was het eerst nog zo dat een leerling echt op AVI las, is het nu zo dat ze kunnen kiezen uit heel veel verschillende boeken (die zelfs bij de bovenbouw op genre staan) en is het lezen veel meer gericht op leesplezier. “Heel fijn”, aldus Margreet. “Ik hoop echt dat dat zo blijft en dat er nog meer tijd zal zijn voor zelf lezen, samen lezen, boekpromotie, boekensushi… “ Op de vraag of Margreet de schoolbieb gaat missen? “Haha, kan ik het loslaten? Natuurlijk ga ik de maandagochtenden missen, maar ik laat een mooie bieb achter en ben dankbaar voor alle leuke momenten die er waren met de kinderen tijdens het boeken ruilen, én ben dankbaar voor al die ouders die meegedraaid hebben in het team, zonder hen geen maandag-ochtend-bieb-ruil-moment! Dank ook naar de leerkrachten die ook zo genoten van de boeken, het voorlezen en ook het meedenken.”

De school is Margreet ontzettend dankbaar voor haar grandioze inzet door de jaren heen. Zij werd daarom maandagochtend door de leerkrachten en kinderen van de school in het zonnetje gezet als dank voor haar bijdrage aan de schoolbieb. Margreet draagt het stokje nu over aan biebmoeder Marjolein, maar ze blijft nog steeds beschikbaar voor de leerkrachten en ouders van de school om boekentips te vragen.

Foto is aangeleverd.