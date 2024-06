Bibliotheek wijst mensen de weg

De Ronde Venen – Steeds meer mensen weten de Bibliotheek te vinden als ze vragen hebben over de computer, of als ze beter Nederlands willen leren. De mensen die met een taalvraag of computervraag komen en niet precies weten waar ze terecht kunnen, hebben dan een kort gesprek met een medewerker van de Bibliotheek. De medewerker die deze gesprekken voert is Severine Doornekamp. Zij werkt sinds een paar maanden bij de Bibliotheek en zij vertelt welke mogelijkheden er tegenwoordig zijn: “Er is een enorm scholingsaanbod beschikbaar. Mijn taak is om een gesprek te voeren met inwoners die graag hun taal- of computervaardigheden willen verbeteren maar niet zo goed weten waar ze terecht kunnen. Vervolgens verwijs ik ze door naar de plek die het beste bij hen past. Mensen komen met allerlei soorten vragen, zoals anderstalige én Nederlandstalige inwoners die bijvoorbeeld hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten of mensen hun eigen zaken willen kunnen regelen met DigiD bijvoorbeeld.”

In de Bibliotheek zijn alle inwoners welkom, je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Zo kunnen anders-taligen bij ons hun Nederlands ver-beteren met een vrijwillige taalcoach in een groep of met een taalcoach één-op-één. En er is wekelijks een taalcafé waar anderstaligen kunnen oefenen met Nederlands praten. Ook is er in Bibliotheek Mijdrecht iedere maandagmiddag een ‘Oefenplein’, dat is een ruimte waar je kunt oefenen op de computer met hulp van een vrijwilliger.

Severine ziet ook veel mensen, jong en oud, die in de Bibliotheek een cursus komen volgen om hun computervaardigheden te ver-beteren. “Bezoekers die aanvankelijk met hun laptop naar het Oefenplein kwamen met een vraag over hun computer, gaan daarna een cursus of workshop volgen om handiger te worden op de computer. Tegenwoordig moet je veel zaken regelen via de computer, dus het is handig als je weet hoe je moet zoeken op internet of moet mailen, of hoe je moet inloggen op websites van de overheid of de gemeente.”

Severine: “Ik werk samen met de gemeente en diverse vrijwilligers-organisaties. Bijvoorbeeld met Sandra van Tympaan – De Baat, een welzijnsorganisatie in De Ronde Venen. Sandra koppelt de mensen met een taalvraag aan haar vrijwillige taal-coaches. We proberen de juiste vrijwilliger te vinden voor elke taalvrager. Sommige mensen willen het liefst in een groep iets leren en anderen vinden het prettiger om één-op-één aan de slag te gaan. Met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. Ik vind het heel leuk dat ik daar nu aan kan bijdragen”, aldus Severine.

Wilt u meer weten over het aanbod van de Bibliotheek? Of kent u iemand die bij ons op de juiste plek is? Kom naar de Bibliotheek.

