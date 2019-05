Bibliotheek legt oor te luister bij publiek

Amstelland – Om continu te verbeteren heeft Bibliotheek Amstelland een nieuwe vorm van klantonderzoek geïntroduceerd. Met zogenaamde feedbackzuilen in de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen kunnen bezoekers voortaan direct vertellen wat zij goed en minder goed aan het bezoek vonden.

Half miljoen bezoekers

“Met de jaarlijks toenemende bezoekersaantallen wordt het voor ons steeds belangrijker om goed te luisteren naar de wensen van alle bezoekers”, aldus Auke van der Meer, marketingmedewerker van de Bibliotheek. “Vorig jaar hadden we in Amstelveen een half miljoen bezoekers. Dat zijn mensen van alle leeftijden, die hier komen voor taal- en computercursussen, voorleessessies, lezingen, inloopspreekuren, om samen te werken of te studeren. Maar ook gewoon voor de krant of een boek. De bibliotheek is een plek waar je je thuis voelt en waar je nieuwe inspiratie op doet. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen hier met plezier komt.”

Feedback on the spot

De feedbackzuilen zijn door het Amstelveense bedrijf Market Vision ontwikkeld. De Bibliotheek meet ‘live’ de ervaringen van de bezoekers over bijvoorbeeld de werking van de WiFi, het gemak van de selfserviceapparatuur, de beschikbaarheid van werkplekken en de kwaliteit van de activiteiten. De vragen zijn door middel van smileys te beantwoorden. Dat maakt het invullen leuk en gemakkelijk. De verzamelende informatie levert direct verbeterpunten op voor de dienstverlening.

Ook in overige vestigingen

Als de proef geslaagd is worden de feedbackzuilen ook geplaatst in de vestigingen in Westwijk, Aalsmeer en Uithoorn. Zo kan de klantervaring in de vestigingen ook met elkaar vergeleken worden.