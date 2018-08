Bibliotheek gaat twee weken dicht!

Aalsmeer – De Oude Veiling met daarin de Bibliotheek Aalsmeer nadert zijn voltooiing. Op 15 september staat de officiële opening op de agenda, maar voor die tijd moet er nog wel het een en ander gebeuren. Door deze werkzaamheden sluit de Bibliotheek nog één keer tijdens de verbouwing zijn deuren.

De sluiting duurt twee weken, van maandag 27 augustus tot en met zondag 9 september. Op maandag 10 september, de week voor de officiële opening van de Oude Veiling, is iedereen weer van harte welkom in de Bibliotheek. De vertrouwde ingang is er dan niet meer. Voortaan komt u via de centrale hal van de nieuwe Oude Veiling aan de Marktstraat in de bibliotheek.

Lenen en reserveren

Voor de leners van de Bibliotheek betekent de sluiting dat zaterdag 25 augustus de laatste kans is om boeken te lenen en reserveringen op te halen. Had men de boeken eigenlijk moeten terugbrengen tijdens de sluitingsperiode dan mag men deze thuishouden tot uiterlijk 17 september 2018. De sluitingsperiode telt niet mee voor het bepalen van het aantal leen-dagen. Leden kunnen altijd met hun pas terecht bij de andere vestigingen in Amstelveen of Uithoorn. Alle informatie over de verbouwing is terug te vinden op www.debibliotheekamstelland.nl/aalsmeer.

Een bezoek aan de Bibliotheek in de Oude Veiling is de moeite waard. Of het nu ter ontspanning is, voor de ontmoeting of voor nieuwe inspiratie. De Bibliotheek organiseert diverse activiteiten in de Oude Veiling, samen met inwoners en organisaties uit Aalsmeer. Denk bijvoorbeeld aan het taalcafé om Nederlands te oefenen of inloopspreekuren over allerlei onderwerpen, maar ook voorleesmiddagen en lezingen van schrijvers. Rondneuzen in de uitgebreide collectie kan natuurlijk ook. Ook online, dag en nacht. Hier vind je duizenden e-books, luisterboeken en cursussen.

De Oude Veiling is een samenwerkingsverband van ESA, Ons Tweede Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer, de Bibliotheek Amstelland, AM match en de gemeente Aalsmeer.