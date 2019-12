Bezoek van de Sint aan de Voedselbank

Uithoorn – Deze week klopte er zeker geen vreemdeling aan de deur bij de Voedselbank, sterker nog, hij mag toch wel de bekendste man van Nederland genoemd worden! U raadt het goed, het was inderdaad Sinterklaas met zijn geweldige Pieten! Het is toch elk jaar weer spannend of Sinterklaas met zijn drukke werkschema een bezoekje gaat redden, maar gelukkig ook dit jaar heeft hij het weer gered, wat een opluchting!

Na binnenkomst heeft Sinterklaas met de kinderen gesproken om uiteindelijk ze allemaal te belonen met een prachtig cadeau, dank u Sinterklaasje.

Op de foto ziet u Sinterklaas en zijn Pieten met de vrijwilligers van de Voedselbank. De blije gezichten van deze vrijwilligers, is niet omdat ze met Sinterklaas op de foto mochten staan, maar omdat ze de blije gezichten van de kinderen zagen en niets is zo fijn als een kind gelukkig te zien.

Het Sinterklaasfeest van de Voedselbank is mede mogelijk gemaakt door Sinterklaasactie Uithoorn, de inwoners van Uithoorn en De Kwakel en de vrijwilligers van de Voedselbank.