Bezoek aan briljanten echtpaar Doorneveld- Boelhouwe

Mijdrecht – Loco-burgemeester Rein Kroon heeft maandag 2 augustus een bezoek gebracht aan het echtpaar Doorneveld- Boelhouwer Mijdrecht. Het echtpaar vierde die dag hun 65-jarig huwelijk.

Het echtpaar, beiden afkomstig uit Amsterdam, leerde elkaar kennen in de jaren ’50. De heer Doorneveld was bevriend met de broer van mevrouw Boelhouwer en van het een kwam het ander. Na drie jaar verkering trouwden ze in 1956.

De heer Doorneveld (89) heeft lange tijd een kapperszaak in Amsterdam gehad waar ook regelmatig bekende Nederlanders zich een mooie coupe lieten aanmeten. In de jaren ’80 verkocht hij zijn kapperszaak en begon een bar op de Brink in Breukelen.

In de jaren ’70 kwam het echtpaar naar Mijdrecht en woont daar nog steeds. Ze zijn beiden zeer muzikaal. Mevrouw Doorneveld-Boelhouwer (85) zingt en de heer Doorneveld speelt piano. Het echtpaar heeft vele malen samen opgetreden, zowel in Nederland als voor overwinterende landgenoten in Portugal. Sinds de corona-uitbraak is hier helaas een eind aangekomen. Het echtpaar heeft 2 kinderen, 3 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen