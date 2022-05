Bezichtiging veentrekmachine

Vinkeveen – Op zaterdag 4 juni om 10.00 uur wordt de 80 pk Brons motor uit 1924 weer opgestart. Niet met een sleutel maar met een heel ritueel voordat het specifieke motorgeronk weer te horen is. Deze veentrekmachine kwam in 1896 naar Vinkeveen.

Met foto’s en filmpjes is ook te zien hoe het veen voordat deze machine kwam, werd opgebaggerd. De veentrekmachine nam het zware werk van de handbaggerraars over.

Er ontstonden plassen, de Vinkeveense Plassen. Ook laten we zien hoe de vordering van de restauratie verloopt. Een groot gedeelte van het dek is inmiddels gerestaureerd en ook de emmers van de emmerladder. Nu wordt er gewerkt aan de aandrijving en de lagers van de emmerladder. Voor vragen en uitleg restaurateur Pim Berkelaar en voor het verhaal Kees Kentrop. 15.00 uur einde bezichtiging en wordt de motor voor een maand stilgezet. Voor vragen of een lezing van een stukje geschiedenis van Vinkeveen “Veenmuseum on Tour” kees@kentrop.com

De gratis bezichtiging is bij: Jachthaven Borger, Herenweg 240 in Vinkeveen