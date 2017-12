Amstelland – Kom mee het Amsterdamse bos in met de bosheks op zondagmiddag 14 januari om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. En maak een bezemsteel en een toverdrank. O.l.v. Natuur is een Feest. Voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders.

Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur en de start is bij De Boswinkel. Aanmelden via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10.00 tot 17.00 uur.