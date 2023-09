Bewonersoverleg Dorpsraad Kudelstaart goed bezocht

Kudelstaart – Goed gevuld was dorpshuis ‘t Podium afgelopen maandag 25 september voor het wijkoverleg van de Dorpsraad. Zo’n negentig inwoners waren aanwezig en zij hadden vele vragen voor gastspreker burgemeester Gido Oude Kotte. Na een aarzelend begin kwamen de vragen snel los. Met een extra zaalmicrofoon had de Dorpsraad er voor gezorgd dat de vraagstellers goed verstaanbaar waren. De vragen varieerden van het slechte groenonderhoud tot slechte stoepen, waarvan de burgemeester aangaf dat hij ook in een wijk woont waar het onderhoud te wensen over laat. Er vindt dus geen onderscheid des persoons plaats.

Openbaar vervoer en ‘gedoe’

Andere vragen gingen over het Mobiliteitsplan dat in de maak is, het openbaar vervoer en de zorg dat buslijnen gaan vervallen door de komst van de Uithoornlijn. Buslijn 358 naar Amsterdam Station Zuid komt te vervallen bij de opening van de Uithoornlijn, maar buslijn 357 wordt doorgetrokken naar Kudelstaart zodat ‘Kudel’ voorzien blijft van openbaar vervoer. Mensen maakten zich ook zorgen over de kwaliteit van het bestuur in Aalsmeer door het opstappen van twee wethouders en ‘gedoe’ in de gemeenteraad. De burgemeester pareerde deze vragen vakkundig en benadrukte het belang van eenheid van bestuur en dat politiek bedrijven ook emoties met zich mee brengt. Hij maakte duidelijk dat hij vertrouwen heeft in de huidige wethouders en dat de sfeer in de gemeenteraad goed is.

Vertraging Westeinderhage

Voorzitter Jaap Overbeek hield de tijd strak in de gaten en om 21.00 uur ronde hij het gesprek met de burgemeester af. Na een korte pauze vervolgde hij de bijeenkomst. Met een powerpointpresentatie voorzien van veel foto’s liep hij in een vlot tempo de onderwerpen langs. De aanwezigen waren geschokt dat er toch beroep is ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Westeinderhage. Het beroep betreft de ontsluiting van de wijk op de Bilderdammerweg en de verkeersafwikkeling. Een beroep bij de Raad van State kan een vertraging van een jaar (zeker tot zomer 2024) met zich meebrengen en heeft ook consequenties voor de aanleg van het fietspad langs de Bilderdammerweg.

Tweede supermarkt en bieb

Dit najaar start de participatie voor de Gebiedsvisie van Kudelstaart. Deze moet een antwoord gaan geven op de wensen die er in Kudelstaart leven. Zo willen veel inwoners een tweede supermarkt, evenals een gezondheidscentrum en graag ook de bibliotheek terug. Tot slot werd nog gesproken over het onderhoud van het openbaar groen en de gerenoveerde speelplaatsjes in Kudelstart. De avond werd afgesloten door voorzitter Jaap Overbeek met de woorden: “Het was weer een geanimeerde vergadering.”

Foto: www.kicksfotos.nl