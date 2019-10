Bewoners Zijdelveld roeren zich

Uithoorn. Nu het college haar goedkeuring over de plannen van de nieuwe en groene verkeersstructuur naar buiten heeft gebracht (zie de krant van 9 oktober), gaan de bewoners aan het Zijdelveld zich roeren. Immers, zij zijn bepaald niet blij met het plan om het fietsverkeer via de nieuwe rotonde op de kruising met de Adm. Van Ghentlaan over het Zijdelveld naar het centrum te leiden. Zij vrezen voor drukker (eenrichting) fietsverkeer en dat het Zijdelveld volgens hen daar niet geschikt voor is. Bovendien zal de doorsteek veel groen naast en op de dijk gaan kosten. Eerder hebben zij al een handtekeningenactie gevoerd, borden langs de kant van de weg geplaatst met uitleg voor passanten, hun zorg ingesproken tijdens een raadsvergadering, met de lokale politici en raadsleden contact gehad, maar toch zet het college haar zin door omdat het volgens de verkeerskundigen niet anders kan. Een aantal bewoners heeft intussen met stoepverf afgelopen zondagmiddag aangegeven waar de uit-/toerit (doorsteek) komt, de knelpunten ontstaan en vooral hoeveel groen er gaat verdwijnen. Woensdagavond 16 oktober wordt over het verkeersplan uitgebreid gedebatteerd tijdens de commissievergadering Wonen en Werken in het gemeentehuis. Ongetwijfeld zullen daar veel bewoners van het Zijdelveld bij aanwezig zijn. Mocht het na afloop nodig zijn om er verder aandacht aan te besteden, dan wordt het donderdag 31 oktober op de agenda voor de gemeenteraad gezet. Mocht de commissie besluiten dat het akkoord is en ‘door’ kan, dan wordt het (meestal) een hamerstuk bij de stemmingen tijdens de raadsvergadering.