Bevrijdingsvuur naar Uithoorn

Uithoorn – Net als vorig jaar nemen de lopers van de AKU in de nacht van 4 op 5 mei het Bevrijdingsvuur mee vanuit Wageningen naar Uithoorn. Burgemeester Pieter Heiliegers is aanwezig in de ‘Stad der Bevrijding’ om de lopers aan te moedigen en hen een hart onder de riem te steken.

Traditiegetrouw vindt in de nacht van 4 op 5 mei de Bevrijdingsvuurceremonie en de nationale Bevrijdingsestafette plaats in Wageningen. Op 4 mei, exact om 24.00 uur, wordt het Bevrijdingsvuur tijdens een ceremonie ontstoken en aansluitend nemen circa 2000 atleten het vuur tijdens de nachtelijke Nationale Bevrijdingsvuurestafette mee terug naar hun eigen gemeente.

De atleten van sportvereniging AKU nemen nu voor het tweede achtereenvolgende jaar het vuur mee vanuit Wageningen naar Uithoorn. Vorig jaar moedigde oud-burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga de lopers aan.

Ontbijt

De lopers van de AKU komen op zaterdag 5 mei rond 9.45 uur aan in Uithoorn. Ook de wandelaars die meedoen aan de Bevrijdingswandeling rondom het Zijdelmeer (ook georganiseerd door de AKU) worden rond die tijd verwacht.

De burgemeester zal de fakkel in ontvangst nemen van de atleten en vervolgens het bevrijdingsvuur ontsteken voor het gemeentehuis. Na een kort welkomstwoord staat er in het gemeentehuis een ontbijt klaar voor alle deelnemers. Dit ontbijt wordt hen gratis aangeboden door de gemeente Uithoorn.