Betrokken inwoners gezocht voor denktank verkeer

Aalsmeer – Vindt u dat er teveel verkeer door uw straat komt? Staat het verkeerslicht bij uw kruispunt te lang rood? Wilt u meer of juist minder rotondes? Heeft u wel een idee hoe het verkeer slimmer door Aalsmeer kan bewegen?

Het college van burgemeester en wethouders wil de verkeer- en vervoersituatie in de gehele gemeente onder de loep nemen en knelpunten zoveel mogelijk oplossen. De bestuurders willen daarbij meningen en ideeën van inwoners over het verkeer in Aalsmeer en Kudelstaart graag horen. Daarom worden dertig inwoners gezocht die zitting willen nemen in de denktank verkeer en vervoer. Het college hoopt een groep betrokken inwoners bij elkaar te krijgen die hun kennis en ervaring willen delen en zich in willen zetten voor deze denktank. Uiteindelijk wordt met de ideeën en meningen van de leden van de denktank door de gemeenteraad een mobiliteitsplan voor de hele gemeente Aalsmeer vastgesteld.

Zitting nemen in denktank? Stuur voor 10 oktober een mail naar denktankverkeer@aalsmeer.nl. Vermeld daarbij uw volledige naam, uw woonadres, uw leeftijd en uw (voormalig) vakgebied/interesse. De gemeente maakt bij meer aanmeldingen dan dertig personen, op basis van adres, leeftijd, vakgebied of interesse, een keus uit de kandidaten. Over deze keuze kan niet worden gecorrespondeerd. Aanmelders krijgen voor 1 november per mail bericht of zij lid worden van de denktank. De denktank verkeer en vervoer gaat drie keer bijeen komen. De eerste bijeenkomst is op maandag 14 november van 19.30 tot 23.00 uur in het raadhuis op het Raadhuisplein. In 2023 worden de volgende twee avonden gehouden, op maandag 13 februari en op maandag 17 april, beide avonden eveneens van 19.30 tot 23.00 uur. De leden van de denktank dienen beschikbaar te zijn op alle drie de avonden.