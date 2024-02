Bestuur Veiling Kudelstaart draagt stokje over

Kudelstaart – Wie in Kudelstaart woont kent vast en zeker de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Al twintig jaar een begrip in het dorp. Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat Kudelstaartse verenigingen met een financiële bijdrage gesteund worden door de veilingopbrengst van kavels. Ieder jaar komen op de avond voor Moederdag de mooiste kavels onder de hamer, waaronder vele spullen, bloemen, planten, maar ook diensten en uitjes.

Na twee decennia, waarin het bestuur zich met ziel en zaligheid voor de Kudelstaartse gemeenschap heeft ingezet, wordt het stokje overgedragen aan een nieuwe groep enthousiastelingen. Voormalig wethouder Ad Verburg is één van de bestuursleden die afscheid neemt. “Het is mooi dat een ‘jongere generatie’ Kudelstaarters vanaf dit jaar het stokje overneemt van de groep toegewijde en rasechte Kudelstaarters. Niet omdat het beter moet, maar omdat zij net als de ‘oudere generatie’ Kudelstaart en haar verenigingsleven een warm hart toedragen en deze typische Kudelstaartse traditie voor de komende jaren willen voortzetten.”

Emotioneel en trots

Het oude bestuur bestond uit Arie de Vos, Hans Splinter, Marlouke Sparnaaij, Eppo Buskermolen, Ton Hol, Aad van den Hoorn, Arie Stolwijk, Kees Hageman, Jan Willen de Wijn en Ad Verburg. Ze hebben onlangs met elkaar gegeten en de vele herinneringen opgehaald. Sommigen waren al van vanaf 2000 betrokken bij de veiling en veel lief en leed is met elkaar gedeeld. Ze blikten ook nog terug op de giften die hen het meest bijgebleven zijn. Verenigingen die ophielden met bestaan, zoals het Jachthoornkorps Kudelstaart en Kudelstaart in Oorlogstijd, gaven een grote bijdrage aan de veiling.

“Het was fijn, maar ook emotioneel dat we na een lange periode konden afsluiten. Trots wat we bereikt hebben, maar ook trots en dankbaar dat er nu ‘een jongere generatie’ het stokje overneemt. Die saamhorigheid in het dorp moet er blijven. Het ene deel van Kudelstaart doet wat voor het andere deel. Kudelstaartse clubs kunnen blijven investeren in hun vereniging door giften uit de stichting. Van de breiclub tot aan de voetbal, iedereen met een goed plan kan aankloppen voor een donatie.”

Kaveltjesavond

Het nieuwe bestuur, bestaande uit André Braam, Siegfried Bunnik, Remco Raadschelders, Esther Versteeg en Thedo Vos, zal worden bijgestaan door verschillende commissies met ieder hun eigen taken. Ze zullen hier en daar wat accenten gaan verschuiven en nieuwe elementen toevoegen zonder het karakter van de veiling aan te tasten. Zo wordt er voorafgaand aan de veiling, die op 11 mei plaatsvindt, een zogenaamde Kaveltjesavond georganiseerd. Op donderdag 7 maart wordt alvast een deel van de kavellijst voor de veiling gepresenteerd. Daarop staan kavels die door de veiling zelf worden ingekocht en waar particulieren en bedrijven hun namen aan kunnen verbinden. Er is voor ieder wat wils voor een divers budget.

Bijzondere diensten

Uiteraard blijft het ook gewoon mogelijk om zelf een kavel aan te bieden of een donatie te doen. Zo hoopt ook het nieuwe bestuur dit jaar weer het uur strijken, het pondje paling en de cabrio-rit te mogen verwelkomen. “De particulieren diensten vonden we altijd erg bijzonder. Zo hebben we diensten gehad als behangen, het verzorgen van maaltijden, ontbijtjes en soepen, varen, busrittten, rondleidingen, diensten van de burgemeester, maar ook kerkbanken en zelfs een toom kippen. Grappig was dat bij het afleveren de mensen niet thuis waren en dat we ze gewoon in de tuin hebben gezet”, aldus Ad Verburg.

Gezond verenigingsleven

In twintig jaar veiling Kudelstaart voor Kudelstaart is er in totaal 375.000 euro opgehaald. Het oude bestuur kreeg het voor elkaar om hun laatste jaar met 32.000 euro af te sluiten, het hoogste bedrag ooit. “We hopen dat dit bedrag dit jaar nog hoger gaat worden. De veiling Kudelstaart voor Kudelstaart draagt al ruim twintig jaar bij aan een gezond en voor iedereen bereikbaar verenigingsleven in ons mooie dorp en dat moet zo blijven. Waar een klein dorp groot in kan zijn. We wensen de nieuwe vrijwilligers veel succes toe en hopen dat ook zij het twintig jaar gaan volhouden”, besluiten de scheidende bestuursleden.

Foto: Het oude en nieuwe bestuur van de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Foto Jeroen Mäkel