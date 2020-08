Bestelbus in sloot naast Middenweg

Aalsmeer – Zondag 9 augustus omstreeks half zes in de ochtend is een bestelbus te water geraakt. De wagen belandde in de sloot naast de Middenweg.

Zowel de brandweer als de ambulancedienst en de politie waren snel ter plaatse. De bestuurder is uit de bestelbus gehaald en ter plekke door de medewerkers van de ambulancedienst nagekeken. De bestuurder had licht letsel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Het busje is later op de dag door een Berger uit de sloot gehaald.

Foto: VTF