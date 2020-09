Bergen plastic bij afval-locaties in Aalsmeer

Aalsmeer – Het afgelopen weekend werden diverse afval-locaties in Aalsmeer ontsierd door enorme hoeveelheden plastic afval. Vrijdag lag het vol rond de plastic-container op het Praamplein. Er werd melding gedaan bij Meerlanden en dezelfde dag werd er geruimd. Echter, inwoners bleken nog veel meer plastic kwijt te willen. Zaterdag was het rond de containers op het Praamplein opnieuw een enorme bende, bij de Ophelialaan was de plastic-container nauwelijks nog zichtbaar door de vele zakken en ook de container aan het Drie Kolommenplein was gebruikt als dumpplaats.

Plastic afval gedumpt in Ophelialaan.

De vraag dook op of Meerlanden wellicht vergeten was de containers te legen of waren ze misschien kapot? Ze bleken tot de nok gevuld te zijn. Tja, inwoners blijken goed hun afval te scheiden, maar dan moet het aantal containers vermeerderd worden en/of de leeg-momenten opgevoerd worden. Dat is wel duidelijk.

Het is natuurlijk niet goed te praten dat het plastic dan maar ‘gewoon’ achtergelaten wordt bij de inbrengplekken. In Amsterdam is een proef aan de gang: Rond de inbreng-punten zijn bloemenperkjes aangelegd met de hoop dat er meer respect wordt getoond voor de omgeving. Best een goed idee, meer groen kan Aalsmeer altijd gebruiken!