Berber op dag van de kinderburgemeesters

Aalsmeer – Kinderrechten, leren meedenken en je stem laten horen. Het waren de onderwerpen waarover kinderburgemeester Berber en 29 van haar collega’s over spraken op zaterdag 28 september tijdens de landelijke dag van kinderburgemeesters. Met het manifest ‘We doen het samen’ spraken de kinderburgemeesters het voornemen uit om samen de stem van kinderen te laten horen.

In het Vechtstreekmuseum in de gastgemeente Stichtse Vecht heeft Berber samen met haar collega’s officieel een pop-up tentoonstelling geopend, uiteraard met haar ambtsketen om. Aan het einde van de dag heeft Berber namens Aalsmeer het manifest ‘We doen het samen’ ondertekend.

De kinderburgemeesters konden deze dag ook deelnemen aan allerlei workshops. Deze gingen onder andere over wat kinderen nodig hebben om goed en gezond op te groeien en over hoe de stem van kinderen beter gehoord kunnen worden door volwassenen. Berber had hier een duidelijke mening over: “Je hebt ouders nodig die voor je zorgen en vrienden waar je alles tegen kunt zeggen.”

Uiteraard werd er ook lekker buiten gespeeld en vervolgens doorgepraat over wat kinderen nodig hebben om veilig buiten te kunnen spelen. Berber vertelde dat het belangrijk is dat speelplekken schoon zijn er er geen afval ligt. En minder afval draagt gelijk ook bij aan één van Berbers belangrijkste speerpunt: Een beter milieu met meer ruimte voor insecten.

Foto (archief): Felicitaties van burgemeester Gido Oude Kotte voor de nieuwe kinderburgemeester Berber.