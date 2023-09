Benefietconcert met vijf Aalsmeerse bands in N201

Aalsmeer – Zaterdag 21 oktober misschien wel de mooiste avond livemuziek van het jaar in Aalsmeer met uitsluitend Aalsmeers glorie op het N201-podium met de volgende bands: Hucksters, Lifeblood, The Black t’s, Snö en Groos

Het belooft een weergaloze avond te worden met een mooi extraatje: De opbrengst van de avond gaat naar de crowdfundingactie voor collega muzikante Saskia Veenswijk. Saskia is al van jongs af aan actief en geliefd in het Aalsmeerse muziekcircuit, maar ze is al jaren ernstig ziek. Saskia heeft ME (Myalgische Encefalomyelitis) / chronisch vermoeidheidsyndroom.

Ze is echter niet het type om bij de pakken neer te gaan zitten, hoe zwaar dat vaak ook is en heeft ondanks alles altijd geprobeerd zoveel mogelijk mensen blij te maken met haar muziek en tomeloze positiviteit maar dat wordt steeds moeilijker voor haar. Saskia wordt het leven gegund dat zij zou hebben wanneer deze ziekte haar niet zou belemmeren om ‘mee te doen’ met alles wat voor een ander vanzelfsprekend is. Van beroep is Saskia muziektherapeut en de meeste werkervaring heeft zij in de psychiatrie. Daarnaast gaf zij als vrijwilliger muziekworkshops bij VU ziekenhuis Kinderstad, organiseerde benefietconcerten, jamsessies en trad zij regelmatig op als singer/songwriter.

Er is al veel geld opgehaald maar voor het laatste stukje gaan alle bands er vol in op 21 oktober en dat geheel belangeloos, om iedereen een schitterende avond livemuziek te bezorgen!

De entree is slechts 10 euro en alle entreeopbrengst gaat naar het goede doel. Ook zal er nog een fooienpot aanwezig zijn voor een ieder die nog wat extra wil geven. De zaal van dansclub N201 aan de Zwarteweg is open vanaf 20.00 uur en de eerste band begint om 20.30 uur.