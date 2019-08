BeNe League van start: Greenpark tegen Houten

Aalsmeer – De BeNe League gaat komend weekend van start. De Belgische Nederlandse handbalcompetitie begint voor Greenpark Aalsmeer thuis. In De Bloemhof is aanstaande zaterdag 31 augustus The Dome/Houten de eerste tegenstander. De wedstrijd in de sporthal aan de Hornweg begint om 19.15 uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom. Het belooft een spannende wedstrijd te worden. De kampioen van de eredivisie tegen landskampioen Aalsmeer.

Volgens de redactie van Handbal Inside gaat de finale van de BeNe League dit jaar vooral een Belgisch feestje worden.

Aalsmeer blijft wel een geduchte tegenstander, zo wordt geschreven. Met Samir Benghanem als aanjager in het middenblok, Niko Blaauw, die besloten heeft toch bij Aalsmeer te blijven, en onder andere de nieuwe spelers: goaltjesdief Pepijn Michielsen en dekkingspecialist Max de Maat. Greenpark Aalsmeer speelt dit seizoen zonder Remco van Dam en Robin Boomhouwer, die beiden zijn gestopt.

Naast Aalsmeer zullen in de BeNe League ook zeker Bevo en Lions zich laten zien. Volgens de redactie van Handbal Inside gaan deze drie Nederlandse teams vechten om het laatste ticket in de finale.

Van de Belgische ploegen, Achillles Bocholt, Visé en Sporting Nelo, zijn de verwachtingen hoog. Alledrie worden gezien als finale-kandidaten.

Foto: www.kicksfotos.nl. Samir Benghanem in actie.