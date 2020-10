BeNe-League Handbal competitie stilgelegd

Aalsmeer – De BeNe-League Handball competitie wordt tot en met 15 november stilgelegd. Conform de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse en Belgische overheden is het trainen in teamverband en het spelen van wedstrijden op het hoogste niveau niet of beperkt toegestaan.

In overleg met het BeNe-League platform en de stakeholders wordt gekeken naar het tot stand komen van een nieuwe routekaart. De routekaart geeft zicht op het doorstarten van deze grensoverschrijdende herencompetitie, waar onder andere Green Park Aalsmeer aan deelneemt. Begin november wordt deze routekaart gedeeld met de betrokkenen.

De maatregelen per land (België en Nederland) worden gerespecteerd en de ontwikkelingen van het COVID-19 virus worden op de voet gevolgd. De veiligheid van spelers, begeleiders en officials staat voorop.