Belettering voor bestelauto Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer – Een tijd reed de Citroën Jumpy van Stichting Voedselbank Aalsmeer onherkenbaar door Aalsmeer en Kudelstaart. Maar daar is onlangs verandering in gekomen, dankzij Rosenboom Reklame en Total Copy Service. Beide Aalsmeerse bedrijven hebben ervoor gezorgd dat de bestelauto herkenbaar met het logo kan rondrijden en spullen kan ophalen. Rosenboom Reklame is onder andere gespecialiseerd in voertuigreclame en met het ontwerp-specialisme van Total Copy Service kon er vakwerk geleverd worden.

Voorzitter van de Voedselbank Koos Koelewijn is hier blij mee. “We waren al tevreden met ons nieuwe busje, die we voor een zacht prijsje hebben kunnen aanschaffen. Nu hoefden we niet meer met onze eigen auto’s de ophaalronde te verzorgen. Maar dat de bus nu is voorzien van ons logo is helemaal mooi. Het is voor ons belangrijk dat we zichtbaar zijn, want hoe meer mensen het logo van de Voedselbank voorbij zien komen, hoe beter dat het is. Helaas blijven wij, ook in Aalsmeer, nog steeds nodig en daar moeten mensen zich bewust van zijn.”

Total Copy Service draagt de Voedselbank een warm hart toe. Zo zorgen de eigenaren Dirk en Ria er ook altijd voor dat de Voedselbank tijdens de inzamelingsacties herkenbaar is met banners.

Foto van links naar rechts: Koos Koelewijn, Frido Rosenboom en Dirk Box.