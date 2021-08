Beleef deze zomer de Stelling van Amsterdam

Amstelland – Rondom de Nederlandse hoofdstad Amsterdam ligt een bijzondere verdedigingsring van 42 forten, 4 batterijen en een groot aantal dijken en sluizen: de Stelling van Amsterdam.

De Stelling is een erfgoed van wereldformaat en staat dit jaar 25 jaar op de lijst van UNESCO Werelderfgoed vanwege het strategisch landschap, briljante watermanagementsysteem en talloze militaire werken.

Fietsen en wandelen

Beleef de Stelling van Amsterdam deze zomer. Bezoek één van de robuuste forten. Fiets of wandel een Waterlinie Kunstroutes door het uitgestrekte linielandschap en ontdek de omvang van het UNESCO Werelderfgoed.

Exposities

Ontdek het geheim van het Nederlands meesterschap in waterbeheer en beluister de 8D podcast Geheim Water. Of ga naar de rondreizende 3D expositie op Fort bij Spijkerboor. Leer meer over de Stelling van Amsterdam in één van de drie bezoekerscentra (Forteiland Pampus, Fort bij Krommeniedijk en Vesting Muiden). Kijk voor alle informatie en activiteiten op www.stellingvanamsterdam.nl