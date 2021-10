Beleef de herfst en de winter in De Woudreus

De Ronde Venen – Op woensdag 27 oktober start de natuur-avonturenclub ‘beleef de herfst en winter’. Ben je tussen de vier en twaalf jaar? Kom dan met hen struinen en avonturen beleven in het Speelwoud. Ze gaan in de plassen stampen, windkracht 10 trotseren, van een heuvel rollen (of sleeën), door het hoge riet struinen, in een berg bladeren springen enz. Er gaat een kar mee met materialen, wat drinken en een tussendoortje. De meeste activiteiten die ze gaan doen zijn buiten, of het waait of regent of niet. Je kleden op het weer is dus aanbevolen. De meeste activiteiten die jullie gaan doen staan ook in het 50-dingenboek. Met daarin de 50 dingen die je buiten gedaan moet hebben voor je 12de in de gemeente De Ronde Venen. Neem je boek dus mee, dan kun je wat je gedaan hebt erin afvinken. Wanneer: op de woensdagmiddag om de week van de herfst- tot aan de voorjaarsvakantie van 14.00-16.00 uur bij NME-centrum de Woudreus. De ene week is de club voor kinderen van 4-6 jaar en de andere week voor 7-12 jaar. Zie voor exacte data en aanmelden de website: www.woudreus.nl. Kijk bij ‘activiteiten’.Adres: Pieter Joostenlaan 28a (achter de Willisstee), Wilnis