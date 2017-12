Bekeuringen na (alcohol)controles

Aalsmeer – Op vrijdag 22 december heeft de politie op meerdere plekken in Aalsmeer en Uithoorn alcoholcontroles gehouden. In totaal hebben agenten zo’n 700 bestuurders laten blazen. Hiervan bliezen vier bestuurders een zogenaamde P/A indicatie. Dit is een indicatie voor teveel alcohol voor een beginnend bestuurder. Aangezien het hier ervaren bestuurders betroffen (meer dan vijf of zeven jaar in het bezit van een geldig rijbewijs) mochten zij hun weg vervolgen.

Twee bestuurders bliezen een A indicatie, waarvan later op het bureau bleek dat deze indicatie niet strafrechtelijk vervolgbaar is. Twee andere bestuurders bliezen ook een A indicatie waarvan 1 bestuurder een transactie heeft gekregen en de andere bestuurder een dagvaarding.

Naast deze alcohol-resultaten is er ook 1 bestuurder aangehouden in verband met een signalering en zijn er bekeuringen uitgeschreven voor het niet dragen van een helm op een scooter, voor defecte fietsverlichting, voor rijden door roodlicht en voor een aanhanger zonder kentekenplaat.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn