Beginnerscursus bij HBV Target afgerond

Kudelstaart – Afgelopen maandag was de laatste avond van de beginnerscursus bij handboogvereniging Target in Kudelstaart. Deze cursus wordt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, twee maal per jaar, in het voor- en in het najaar, gegeven aan mensen die lid willen worden bij HBV Target.

Voor de cursus in het najaar kan men zich nog opgeven. Bij HBV Target is het verplicht om, indien je lid van de vereniging wilt worden, de cursus te volgen. Tijdens de cursus op zes maandagavonden van 19.00 tot 20.30 uur wordt de cursist onderricht en krijgt instructies. Dit is essentieel in de handboogsport, waar veiligheid heel zwaar weegt.

Opgeven voor de beginnerscursus kan in het jaar dat je de 12 jarige leeftijd bereikt en uiteraard heeft men bij Target geen bovengrens. Al met al resulteert dat in een gemengd gezelschap tijdens de twee clubavonden per week en er is een speciale jeugdavond op woensdag voor leden tot 21 jaar. Meer informatie over handboogsport op de site van Target: www.hbvtarget.nl