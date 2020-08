Beeldenserie ‘Kunst die bij blijft’ in Uithoorn

Jos de Zwart over het beeld ‘Samen verder’

Uithoorn – De gemeente Uithoorn is gestart met de serie ‘Kunst die je bij blijft’. In deze serie gaan inwoners met burgemeester Pieter Heiliegers in gesprek over hun favoriete kunstwerk in de buitenruimte. Jos de Zwart was de eerste die zich aanmeldde. Hij kiest voor het beeld in de vijver bij de Hoeksteen ‘Samen verder’.Het kunstwerk is van de in Uithoorn geboren kunstenares Jonneke Kodde (1958). Als eerste wilde de burgemeester van Jos de Zwart weten of het kunstwerk naar zijn idee op de juiste plek staat. De gemeente is namelijk bezig om te bekijken of alle beelden/kunstwerken in de buitenruimte wel genoeg tot recht komen. De Zwart is stellig: ”Dit is de meest perfecte plek. Van alle kanten is dit beeld voor iedereen zichtbaar om ervan te genieten. De plaats op het water en de begroeiing stralen rust uit. En als je op het terras zit aan de overkant bij het winkelcentrum, heb je een prachtige doorkijk naar het water.”

De burgemeester is blij te horen dat het kunstwerk vlakbij de Hoeksteen van de beroemde Gerrit Rietveld, niet alleen in de smaak valt bij Jos de Zwart. Het is namelijk door meerdere bewoners gekozen ter vervanging van het beeld De Baadster. Dit bronzen beeld dat op het nabijgelegen grasveldje stond is jaren geleden gestolen. De Zwart: “Het heeft toen een aantal jaren geduurd totdat we er iets anders voor terug kregen. Mede dankzij de grote inzet van buurtbeheer Zijdelwaard is dit gelukt. We zijn er dus erg blij mee. Zelfs de vele vogels daar beschouwen die twee vogels als hun maatjes. Regelmatig wordt daar een nestje op het water gebouwd.”

Vrijheid

Burgemeester Heiliegers wilde ook van De Zwart weten waarom hij juist voor dit beeld heeft gekozen. “Het beeld is perfect uitgevoerd. Dat vind ik, als perfectionist, belangrijk,” glimlacht De Zwart. Vervolgt: “Het straalt uit dat we met z’n allen samen verder moeten. En het straalt ook vrijheid uit. Vlieg er op uit!” Dat herkent ook Heiliegers in het beeld. “Dit beeld geeft inderdaad die vrijheidsbeleving. Het doet mij ook denken aan de vrijheid die je hebt. Maar als de vrijheid van de één de vrijheid van de ander belemmerd, dan bereiken we de grens.” De Zwart is ook nauw betrokken geweest bij de plaats- en hoogtebepaling, alsmede het plaatsen van het beeld. “Bovendien heb ik in het verleden nog samen met de kunstenares geboetseerd. Als hobby maak ik ook beelden van speksteen, albast of marmer.”

De Zwart, die lid is van de klankbordgroep voor de cultuurnota, laat verder aan de burgemeester weten dat hij erg blij is dat de gemeente de serie ‘Kunst die je bij blijft’ is gestart. “Heel goed dat in de komende periode de beelden in Uithoorn meer aandacht krijgen die ze dik verdienen. We realiseren ons te weinig dat we beelden van toppers hebben, zoals van Charlotte van Pallandt en Kees Verkade.”

Ook opgeven?

Opgeven voor de serie ‘Kunst die je bij blijft’ kan via communicatie@duoplus.nl. Met als onderwerp ‘beeldenserie’. Graag vermelden om welk kunstwerk/beeld het gaat en waarom u kiest voor dit kunstwerk. Meer weten over de kunstenares? Kijk op www.jonnekekodde.com. Het gesprek tussen burgemeester Pieter Heiliegers en Jos de Zwart is op film te zien op de Facebookpagina van de gemeente Uithoorn.