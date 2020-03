Kudelstaart – In de nacht van vrijdag 6 en zaterdag 7 maart is vanuit een tuin aan Nobelhof een groot beeld gestolen. Het is een beeld van een kruikendrager van liefst 1.25 meter hoog en behoorlijk aan gewicht. Geen beeld dat zo even onder de arm meegenomen wordt.

Het beeld is al dertig jaar eigendom van de familie en staat al vele jaren te pronken in de voortuin.

De eigenaren en de politie hopen dat getuigen met meer informatie zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.