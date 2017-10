Beachvolleybal World Tour gestart

Aalsmeer – De World Tour beachvolleybal is woensdag 25 oktober van start gegaan in The Beach en tot en met zondag 29 oktober strijden topteams van over de hele wereld, onder andere uit Japan, Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland, in de voormalige bloemenveilinghal aan de Oosteinderweg 247a om podiumplaatsen. Publiek is uiteraard welkom om deze Champions League van het beachvolleybal te bezoeken.

Thuiswedstrijd Sven Vismans

In het sterk bezette deelnemersveld onder meer Sven Vismans, voor wie dit toernooi een thuiswedstrijd is. “En een heel belangrijke wedstrijd, want dit is het moment om punten te scoren voor de internationale ranking richting het EK Beach 2018 in Nederland. En omdat het een thuiswedstrijd is, wil ik sowieso alles uit de kast halen”, reageert hij. De Amstelvener komt het veld in met Jannes van der Ham. “Het deelnemersveld is van een extreem hoog niveau, dus hoop ik op veel publiek, want we zullen de steun goed kunnen gebruiken. Met behulp van volle tribunes acht ik een stunt niet ondenkbaar.”

Het koppel Vismans en Van der Ham is niet het enige Nederlandse koppel dat tijdens dit evenement op het zand verschijnt. Bij de mannen treden eveneens Van Steenis en Penninga, Heurman en Nijeboer en Boehlé en Van de Velde aan. Deze vier koppels zijn samen met acht buitenlandse duo’s al zeker van het hoofdtoernooi, waaraan uiteindelijk zestien teams meedoen. Bij de dames zijn de teams Stubbe en Meppelink, Van Iersel en Sinnema, Driessen en Meertens en Van Driel en Schoon in het bezit van een startbewijs voor het evenement.

De wedstrijden worden gespeeld in de middag en avond tot 22.00 uur. Woensdag 25 oktober is gestart met het kwalificatietoernooi. De voorronden van het hoofdtoernooi worden op donderdag 26 (vanaf 11.30 uur) en vrijdag 27 oktober (vanaf 14.00 uur) gespeeld. Zaterdag 28 en zondag 29 oktober staan respectievelijk de kwart, halve en hele finales op het programma (zaterdag vanaf 12.30 uur en zondag vanaf 10.30 uur). Ga naar www.beach.nl voor de exacte speeltijden.

Hippiemarkt en kids-programma

Daarnaast zijn er meerdere nevenactiviteiten. Vrijdagavond, zaterdag en zondag herleven ‘oude tijden’ bij de originele Hippiemarkt met meer dan 50 kramen. Mode, sieraden en decoratie-spulletjes worden te koop aangeboden. En de markt wordt muzikaal opgeluisterd door optredens van artiesten. De Hippiemarkt kan bezocht worden op vrijdag van 17.00 tot 23.00 uur, zaterdag tussen 12.00 en 19.00 uur en zondag is publiek welkom van 12.00 tot 18.00 uur. Ook wordt er vrijdagavond een footvolley toernooi gespeeld tussen Nederland en Corsica, België en Duitsland. En natuurlijk is er als vanouds een uitgebreid kids-programma op zondag.

Foto: www.kicksfotos.nl