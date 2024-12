Beachhandbal Karin Cup in The Beach

Aalsmeer – Met trots kondigt de organisatie van het Aalsmeer Indoor EBT – Karin Cup de vijfde editie aan van het spectaculaire internationale beachhandbal toernooi, georganiseerd door beachhandbalclub Hiekka Hauskaa. Van 27 tot en met 29 december wordt The Beach aan de Oosteinderweg wederom omgetoverd tot de grootste indoor zandarena van Nederland, waar 38 teams uit binnen- en buitenland strijden om de felbegeerde Karin Cup.

Plezier en sportiviteit

Het driedaagse toernooi staat in het teken van snelle actie, sportiviteit en de feestelijke sfeer die beachhandbal uniek maakt. Naast het talent en de kracht van internationale topteams die te zien zijn, is er volop ruimte voor sportiviteit en gezelligheid voor toeschouwers en deelnemers. Het toernooi biedt een geweldige kans voor jong en oud om deze dynamische sport van dichtbij mee te maken en om zelf in beweging te komen. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd om het evenement verder te ontwikkelen en toegankelijk te houden. De Karin Cup is méér dan een sportevenement. Het doel is een sfeer te creëren waarin plezier, fair play en uitdaging centraal staan, en om de jeugd uit de regio Aalsmeer en Haarlemmermeer actief te betrekken. Via jeugdclinics op 23 en 24 december wordt hen de kans geboden om kennis te maken met deze groeiende sport.

NK en EK

Nationale teams spelen tijdens de Karin Cup voor belangrijke punten in de NK-tour, terwijl internationale teams strijden om kwalificatiepunten voor de Europese Beachhandball Tour (EBT) Finals, hét Europees kampioenschap voor clubteams. Deelnemers en bezoekers kunnen het volledige speelschema en updates volgen via Instagram: Karin Cup en Facebook: EBT Aalsmeer indoor – The Karin Cup. Tijdens het toernooi is er ook livestream via het YouTube kanaal van Karin Cup: https://www.youtube.com/@karincup2024

Foto: Markfotografie