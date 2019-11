Bazaar met voor elk wat wils zaterdag

Aalsmeer – De voorbereidingen voor de jaarlijkse bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer op zaterdag 16 november zijn al volop in gang gezet. Het wordt ongetwijfeld ook dit jaar weer één groot gezellig feest, dat je eigenlijk niet mag missen.

Goede doelen

Van de opbrengst van de bazaar gaat vijftig procent naar de volgende goede doelen: naar ‘Paz y justicia’ (Honduras), Stichting Mikondo (Congo), het Vocational Training Center (VTC) in Shirati (Tanzania), Spot Tanzania, Doopsgezind Wereldwerk en naar het Kinderadoptieprogramma van WereldWerk. Voor de goede doelen Paz y justicia, de Stichting Mikondo, het VTC en Spot Tanzania wordt bij de OSA verdubbeling van de opbrengst aangevraagd. De overige 50% van de bazaaropbrengst is voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zelf. Een grote groep van vrijwilligers is zeer betrokken bezig voor het laten slagen van de bazaar. Naast alle gezelligheid, is natuurlijk ook een mooie opbrengst voor alle genoemde goede doelen van wezenlijk belang. Het mag duidelijk zijn dat elke euro telt!

Van alles te doen

Iedereen, van jong tot oud, is zaterdag 16 november de hele dag welkom. De bazaar bij de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat begint om 10.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Voor ieder is wel wat wils. Het Rad van Avontuur mag je niet missen voor het winnen van een heerlijke taart of heel veel andere mooie prijzen. De bloemenstal van Coos Buis kom je niet ongemerkt voorbij. Maar ook voor prachtige planten, prima tweedehands kleding, voor boeken en platen en ook voor prachtige zelfgemaakte handwerken is de bazaar het juiste adres. Vanzelfsprekend vindt u iets van uw gading op de rommelmarkt, binnen en buiten het kerkgebouw. En niet vergeten: De vele verlotingen, waaronder die van de jaarlijkse grote quilt, een goed gevulde boodschappenmand, de (boot)reis naar London en een heerlijk weekend Texel.

Spullen brengen

Vanaf woensdagmiddag 13 tot en met vrijdagmiddag 15 november 13.00 uur kunnen goede en schone spullen ingeleverd worden: boeken, lp’s, dvd’s, kleine meubels, kleding, schoenen, enzovoort. Als het vervoer van de spullen naar de kerk een groot probleem is, dan is het mogelijk dat (alleen) op woensdagmiddag 13 november spullen thuis opgehaald kunnen worden. Geef dit dan tijdig door aan Elise Moolhuijsen via 0297-340684. Er is geen plaats voor beeldbuis-tv’s en grote meubels en oude computers met toebehoren.