Basketballers van U14 zoeken versterking

Aalsmeer – Bij Basketbal Vereniging Aalsmeer wordt er elke dinsdag en donderdag hard getraind door de mannen van de U14, waarbij zij zich voorbereiden op hun volgende wedstrijd. Deze wedstrijden worden momenteel gespeeld door zeven fanatieke spelers: Fedde, Joran, Joris, Lucas, Remco, Thunder en Yaro. Bij een basketbalwedstrijd staan er altijd vijf spelers op het veld, wat betekent dat de U14 met maar twee wissels op de bank zit. Veel ruimte dus voor een paar extra spelers.

In de competitie staat het U14 team op een mooie vierde plaats en strijdt in de komende wedstrijden om een podiumplek te kunnen bemachtigen. Dit belooft dat er nog een aantal spannende wedstrijden aankomen, waarbij ze wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Het team wordt getraind en gecoacht door Alan en Dirk, die zelf ook spelen bij de heren teams van Basketbal Vereniging Aalsmeer.

Met elkaar vormt de U14 een erg gezellige groep die graag beter wil worden. De jongens trainen elke dinsdag in Sportcentrum De Waterlelie en elke donderdag in sporthal De Bloemhof. Beide dagen wordt er getraind van 18.30 tot 20.30 uur. Tegelijk met de U14 zijn er ook trainingen voor jongens U16, meisjes U16 en jongens U18.

Trainen, spelen en kijken

Ben jij geboren in 2006 of 2007? Dan kan je zo bij de U14 aansluiten, kom dus gerust eens kijken bij de trainingen of misschien wil je de U14 wel komen aanmoedigen bij de volgende wedstrijd om te zien hoe dat er aan toe gaat. De volgende wedstrijd wordt gespeeld op zondag 3 november om 13.15 uur in sporthal De Proosdijhal in Kudelstaart. Kijk eventueel voor meer informatie op de website: www.bvaalsmeer.nl.