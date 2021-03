Basisschool de Schakel leidt toekomstige leraren op

Vinkeveen – Basisschool de Schakel in Vinkeveen wil ook actief haar bijdrage verlenen om toekomstige leerkrachten de praktijkopleiding te kunnen bieden én zij-instromers te enthousiasmeren voor een baan in het onderwijs. Daarvoor heeft de Schakel in het najaar van 2019 al een aantal dagen de mogelijkheid geboden ‘om een dag mee te lopen in de klas’, en daarna een gastles te geven in de groep. Verschillende jongeren, maar ook zij-instromers, hebben hiervan gebruik gemaakt.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is de Schakel een gecertificeerde werkervaringsplaats voor studenten voor onderwijsassistent en sport & beweging bij de ROC’s. Op dit momenten werken 3 studenten voor Onderwijsassistent op de Schakel. Oók is de Schakel inmiddels Opleidingsschool voor de PABO-opleidingen, waarvoor dit schooljaar maar liefst 3 PABO-studenten stage lopen op de Schakel. Hiervoor heeft de Schakel een gecertificeerde schoolopleider in dienst genomen.

Dit sluit aan bij de nieuwe visie van de Schakel om een kennisinstituut te zijn voor natuurlijk de leerlingen, maar ook voor (toekomstige) leerkrachten en onderwijsassistenten. Binnen het profiel ‘Zorg en Aandacht’ van de Schakel (onder)zoeken we steeds nieuwe vormen van onderwijs vanuit Zorg & Aandacht.

Bent u/ben jij ook geïnteresseerd om binnen de Schakel opgeleid te worden als leerkracht of onderwijsassistent? Neem hiervoor contact met de directeur, Marius-Jan Breugem. directie@schakelvinkeveen.nl, 06-39774383.