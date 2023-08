Bas Keijzer: “Ik kom met een glimlach naar Mijdrecht toe”

Mijdrecht – “Je hoeft mensen niet te kennen om ze te kunnen raken met een verhaal. Dat vind ik het mooie van toneel. Op mijn zevende wist ik al: dit wil ik. Ik vond het machtig om op een podium te staan met dat zwarte gat voor me. Op de toneelschool beleef je kunst op vele manieren, maar nu ik bijna 50 en veel rustiger geworden ben, is verhalen vertellen voor mij iets wat de wereld mooier maakt. Het koppelt leven aan avontuur.”

Bas Keijzer treedt op zaterdag 16 september op in De Rank met zijn voorstelling ‘Annet’. Annet is een persoonlijke, humorvolle en indringende monoloog over hoe acteur Bas Keijzer als vrijwillige ‘buddy’ werd gekoppeld aan een vrouw met dementie (Annet) van allemachtig achtentachtig en daarmee langzaam een bijzondere vriendschap ontwikkelt. Een monoloog over het leven zelf, Bas zijn leven, acteur, getrouwd en veertiger met jonge kinderen. Zo verbindt hij drie verschillende generaties. Muzikaal omlijst op de cello door actrice en stemacteur Rosa Mee.

Saillant detail is dat Bas opgegroeid is in Mijdrecht. Hij ging naar de Paus Johannes MAVO in Vinkeveen, nu opgegaan in het Veenlandencollege. Hem valt op dat er veel bebouwing is bijgekomen tussen Mijdrecht en Vinkeveen, hij mist de groene weilanden. “En voor jongeren is er nog steeds niet veel te beleven in Mijdrecht, het blijft altijd een eilandje. Moeilijk om eruit te komen, zeker voor de jeugd. Er zijn geen goede verbindingen met de grote stad, op zijn best kon je met je brommertje naar Amsterdam maar dat was al een hele onderneming”. Ook toen miste Bas al cultuur en avontuur in Mijdrecht: “Er was weinig te doen op cultureel gebied en dat is nog steeds zo. Goed dat jullie hier iets aan proberen te doen. Ik weet zeker: er is animo genoeg!”

De voorstelling ‘Annet’ is te zien op zaterdag 16 september in De Rank, Prins Bernardlaan 2 in Mijdrecht. De voorstelling start om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaartjes zijn te bestellen op www.cultuurhuismijdrecht.nl/kaartverkoop.

De voorstelling is de eerste in het seizoen ‘23-’24 van het CultuurHuis Mijdrecht. Het CultuurHuis biedt dit seizoen zeven voorstellingen aan. De stichting richt zich specifiek op Mijdrecht en wil bevorderen dat er een eigen theater/dorpshuis komt waar culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden. Meer informatie: www.cultuurhuismijdrecht.nl.