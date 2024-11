Bariton Raoul Steffani zingt de sterren van de hemel

Regio – Zaterdag 26 oktober j.l. zong hij nog met veel bravoure op het grote podium van het Concert-gebouw te Amsterdam de rol van de schelm Peer Gynt van Edvard Grieg, op zondag 17 november a.s. staat bariton Raoul Steffani op het kleine podium van De Schutse te Uithoorn. Dan zingt hij de sterren van de hemel in een recital met liederen van Spohr, Pfitzner, Korngold, Schreker, Poulenc en Saint-Saëns. De instrumentalisten Daan Boertien (piano) en Lena ter Schegget (viool) zijn er niet alleen voor de begeleiding, zij pakken ook zelf het podium met composities van Clara (!) Schumann, Raff, Chopin, Fauré en Saint-Saëns. Dit afwisselende programma, gepresenteerd door de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn), mag niemand missen!

Prijswinnaar

Vorig jaar oktober ontving Raoul Steffani de Nederlandse Muziekprijs 2023 uit handen van – toen nog – staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). De uitreiking was de bekroning van een tweejarig studietraject waarbij de artistieke groei van Steffani centraal stond. Dat was voor de SCAU een goede reden om deze opera- en liedzanger weer eens uit te nodigen. In oktober 2017 was hij voor het eerst in Uithoorn, toen nog in de Thamerkerk. Hij maakte diepe indruk met zijn klankrijke en expressieve stem, die de afgelopen jaren alleen nog maar beter is geworden. Samen met zijn twee muzikale vrienden Daan Boertien achter de vleugel en violiste Lena ter Schegget brengt Raoul dus een laat-romantisch liedprogramma afgewisseld met instrumentale stukken. Het publiek zal ongetwijfeld betoverd raken door deze bijzondere zanger die van elk lied een verhaal weet te maken.

Informatie en kaartverkoop

Abonnementen en losse kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl. Er is nog steeds een keuze-abonnement mogelijk van zes of vier activiteiten. Dan kost een concert/evenement per kaart slechts € 14,– of € 16,–! Losse kaarten à € 17,50 (jongeren tot en met 16 jaar: € 10,–) zijn ook te koop in de boekhandels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein) of een half uur voor aanvang bij de kassa aan de zaal.

Het optreden van Raoul Steffani ‘and friends’ op 17 november 2024 begint om 14.30 uur en wordt gehouden in De Schutse te Uithoorn. De deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Toelichtingen bij het programma en biografieën van de musici zijn te vinden op www.scau.nl.

Op de foto: Prijswinnende bariton Raoul Steffani. Foto is aangeleverd.