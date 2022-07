Vrijdag Bandbrouwerij met optreden Lifeblood in N201

Aalsmeer – De hele zomer is er elke vrijdag Bandbrouwerij in N201 aan de Zwarteweg. Voor het zesde jaar op rij is de Bandbrouwerij de verzamelplek van jonge muzikanten om samen te jammen en nieuwe muziek te maken in een ongedwongen sfeer. Alle oefenruimtes kunnen worden gebruikt en uiteraard zijn de bar en het gezellige terras geopend voor een drankje en daarbij zijn er regelmatig optredens van bands uit de regio.

Aanstaande vrijdag 22 juli speelt Lifeblood, de winnaar van de Popprijs Amstelland, in N201. Met deze jongens is het altijd een feest op het podium dus als je ze nog steeds niet gezien hebt, pak dan vrijdag je kans, de entree is gratis en de zaal is open vanaf 20.00 uur.