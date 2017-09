Ballen Oradi voor apen in Artis

Aalsmeer – Volleybalvereniging Oradi/Omnia is het nieuwe seizoen gestart in Sportcentrum de Waterlelie. De vereniging is erg blij met deze mooie nieuwe hal. De opening wordt aanstaande zondag 17 september feestelijk gevierd van. Oradi/Omnia zal hier aanwezig zijn met een verenigingsstand.

Een verhuizing is een mooie gelegenheid om de kasten op te ruimen. Voor de oude ballen heeft de vereniging een goed doel gevonden. De apen in Artis zullen de komende periode dankbaar spelen met de oude ballen uit Aalsmeer.

Start seizoen

Aankomend seizoen gaat de volleybal van start met 8 teams. Drie senioren teams (1 heren, 2 dames) en maar liefst 5 jeugdteams. De trainingsavond is op donderdagavond. Op maandagavond vanaf 20.15 uur worden de thuiswedstrijden gespeeld in Sportcentrum de Waterlelie.

Volleyballen kan al vanaf de leeftijd van 7 jaar. Als je kan gooien en vangen kan je op een speelse manier leren volleyballen. Kom gerust eens langs op een trainingsavond om te ontdekken of volleybal wat voor jou is. Kijk op www.svomnia.nl voor meer informatie over de vereniging en de trainingstijden.