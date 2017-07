Bakworkshop met cupcake-ster Isa

Kudelstaart – Op zoek naar een leuke afsluiting van je zomervakantie? Schrijf je dan in voor de workshop Van Taart tot Cupcake in het prachtige Miele Culinary Institute te Vianen. Tijdens de workshop Van Taart tot Cupcake leer je hoe je zelf cupcakes kunt bakken, krijg je tips over het professioneel versieren van taarten en laten medewerkers zien hoe je alles heerlijk op smaak kunt brengen. Je gaat samen met je (groot)ouders/verzorgers aan de slag om zo de meest heerlijke cupcakes, taarten en andere zoete lekkernijen te bereiden.

Extra leuk is het dat ook Isa Verzeilberg uit Kudelstaart, winnares van het populaire Zapp-televisieprogramma CupCakeCup, de gehele dag aanwezig zal zijn om iedereen de fijne kneepjes van het bakken en versieren bij te brengen.

Veilige omgeving

De opbrengst van de workshop Van Taart tot Cupcake doneert Miele aan Stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting heeft als doel kinderen in moeilijke omstandigheden een zo normaal mogelijk leven te laten leiden in een veilige en fijne leefomgeving. En zorgt ervoor dat ieder kind uitzicht heeft op een fijne toekomst, met een eerlijke kans om volwaardig te participeren in onze maatschappij.

Leeftijd vanaf 9 jaar

De bakworkshop ten bate van Stichting Het Vergeten Kind is op zaterdag 19 augustus van 11.00 tot 15.30 uur (inclusief lunch) in het Miele Experience Center in Vianen. De kosten zijn 37,50 euro per persoon. Let op: De minimale leeftijd is 9 jaar en de inschrijving moet altijd bestaan uit één of meer kinderen en één of meerdere (groot)ouders/verzorgers. Inschrijven kan via: https://www.miele.nl/c/kookworkshop-van-taart-tot-cupcake-3116.htm