Badeendenrace nu ook in Mijdrecht

Regio – Het is zover, Mijdrecht krijgt zijn eigen badeendenrace. Dit voor jong en oud ongekende evenement is over komen waaien uit andere gemeentes en doet nu ook Mijdrecht aan. Kortom hier moet je bij zijn, hier moet je aan mee willen doen! Een badeendenrace, wat moet u zich daar bij voorstellen? Allemaal badeenden, die tegen elkaar racen? Ja, dat dus en u kunt deelnemen door een lootje te kopen waardoor u met een of meerdere badeenden mee doet in de race. De badeendenrace zal op zaterdag 18 juni plaatsvinden en wordt georganiseerd door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis tijdens het Straattheaterfestival. Op die dag rond 13:00 uur

worden er circa 3000 genummerde badeenden losgelaten in de Ringvaart nabij het Haitsmaplein.

Brandweer

De lokale brandweer heeft toegezegd voor een beetje extra stroming te zorgen. En zo dobberen de badeenden richting de finish. De badeend die als eerste binnen is, heeft gewonnen en wint een mooie prijs voor de eigenaar van het overeenkomende genummerde lootje. Maar ook voor een heleboel daarop volgende badeenden die de finish op tijd bereiken zijn nog mooie prijzen te verdienen. Als je mee wilt doen, dan kan dat al met één badeend voor € 3,00 en voor € 10 gok je zelfs al op 4 badeenden. Iedere daarop volgend badeend lootje kost dan € 2,50. Als je met meerdere badeenden mee doet dan maak je ook meer kans op al die fraaie prijzen.

En niet geheel onbelangrijk, de opbrengst gaat naar het goede doel. Dit keer is dat Stichting “Jongeren Actief” https://www.stichtingjongerenactief.nl/ . Stichting Jongeren Actief maakt het voor kinderen en jongeren uit gezinnen met kleine inkomens mogelijk om deel te nemen aan leuke activiteiten. Zo kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar uit De Ronde Venen toch mee blijven doen met hun vriendjes en vriendinnetjes door lid te worden van een sportvereniging of deel te nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten.



Lootjes

De lootjes voor de badeenden zijn te verkrijgen bij een aantal verkooppunten, zoals Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, Scouting Jan Van Speijk en bij de speciale badeenden kraam van de Lions op de weekmarkt en tijdens het Straattheaterfestival. Maar ook direct online via de bijgaande QRcode, de link https://mijdrecht.badeendrace.nl/hooks/mollie-order.php of via de QR codes op posters die in het dorp zijn opgehangen. Voor meer details en de prijzenlijst kijk op https://www.lionsclubmijdrechtwilnis.nl/evenementen/duck-race/ en ook op Facebook Lions-Mijdrecht-Wilnis. Kom op 18 Juni naar het straattheaterfestival en kijk om 13:00 naar dit ongekende spektakel waarbij duizenden badeenden de strijd aangaan tegen elkaar, onder luide aanmoediging van hun ondersteuners. Jij komt toch ook jouw badeend(en) aanmoedigen?