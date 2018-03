Back to the Future met de Pramenrace

Aalsmeer – Het was als vanouds weer bijzonder druk in The Beach afgelopen vrijdag 23 maart. De jaarlijkse feestavond van SPIE vond plaats en dit betekent altijd gezelligheid en ontmoeting, maar nog spannender: De bekendmaking van de thema’s van de Junior Pramenrace en de Pramenrace. Iedere zitplek in de veilinghal was bezet om deze momenten mee te maken.

De reacties waren verrassend en hartverwarmend. Wat een enthousiasme. De hersens over hoe de teams aan de start verschijnen draaien vast alweer op volle toeren. Aanwezig was onder andere burgemeester Jeroen Nobel en hij was verheugd over de inzet van het bestuur en van de reacties van de deelnemers. Het wordt, ondanks alle bestuurlijke perikelen, een feest.

Als vanouds

De overgebleven SPIE-leden hebben zich voor de volle honderd procent ingezet en presenteren en garanderen een Pramenrace als vanouds. De breuk met enkele bestuursleden heeft voor behoorlijke commotie gezorgd, maar het heeft de huidige bestuursleden ook gesterkt om het evenement als onveranderd op de kaart te zetten. De deelnemers kunnen veilig gaan feesten in september, de controleposten zijn bemand, de bezemboot vaart mee voor de pechvogels en een groot deel van de opdrachten staat ook al op papier.

Super Helden

Dit geldt ook voor de Juniorrace. Een nieuw enthousiaste groep heeft zich aangemeld en gaat voor natuurlijk een gezellige doe-middag op de Westeinderplassen voor alle jeugdige inwoners. Reken maar dat ook dit een feestje gaat worden. Er zijn al diverse spelletjes bedacht.

De thema’s dan, want dat is natuurlijk het hoogtepunt van de avond. De aanwezigen werden met filmbeelden naar de ontknopingen gebracht. Eerst de Juniorrace en deze tocht over het water heeft het thema ‘Super Helden’ gekregen. Dat zijn we toch allemaal?! Heel benieuwd hoeveel spidermannen en andere kanjers er aan de start verschijnen op zaterdag 16 juni.

Het thema voor de ‘grote’ Pramenrace was al een beetje uitgelekt, maar speculaties blijven toch leuk… ‘SPIE goes Bach to the Future’ is het thema en hier gaven de trouwe deelnemers aan wel raad mee te weten. Vuurwerk naar de toekomst! Het bestuur van SPIE kreeg hiervoor diverse complimenten. Het wordt weer geweldig, de pramenracers hebben er in ieder geval duidelijk zin in en zijn voornemens er weer een feestje van te maken. Reken maar weer op veel gekkigheid en plezier op zaterdag 8 september in Aalsmeer!