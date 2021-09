Baasje van oude zwart-witte kater gezocht

Kudelstaart – Een oude zwart-witte kater laat zich al sinds een paar weken zien in Kudelstaart, in de Huygensstraat om precies te zijn. In het begin was de kater behoorlijk vermagerd. De laatste weken heeft hij gelukkig zijn buikje weer vol kunnen eten, maar de kater leeft nog wel steeds buiten in de bosjes en voortuinen.

Zijn huidige, tijdelijke verzorgers denken dat de kat al op leeftijd is. Het dier heeft nog maar weinig tanden in zijn bekje. De tijdelijke verzorgers van de kater hebben zelf al katten en kunnen dit dier er helaas niet bij hebben. Hoewel het nu nog het goede seizoen is, komen straks de herfst en winter er aan en dan wordt buiten leven niet makkelijk.

Hopelijk heeft de kater een baasje die hem mist en graag terug wil hebben. Herkent u de kat op bijgaande foto of weet u waar hij thuis hoort? Neem dan contact op met zijn tijdelijke verzorgers via telefoonnummer 06-48968320.