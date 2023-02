Avondwandeling op Buitenplaats Leyduin

Regio – Ga woensdagavond 1 maart samen met een natuurgids van Landschap Noord-Holland op stap op Buitenplaats Leyduin tussen Heemstede en Vogelenzang, terwijl de avond valt. Wandelend tussen de eeuwenoude bomen en gebouwen zie je de zon ondergaan en merk je dat de stilte intenser wordt.

Bijzondere ervaring

Leyduin met z’n eeuwenoude bomen en gebouwen is een schitterende plek om te wandelen. Misschien hoor je het ritselen van een ree op zoek naar voedsel of de roep van een bosuil. Je zult merken dat er in het donker meer te zien is dan je denkt.

Een bijzonder ervaring! Neem je beste vriend of vriendin, partner of collega mee het bos in. Ook interessant voor kinderen. Verzamelen bij infocentrum Kakelye op de parkeerplaats van Buitenplaats Leyduin aan de Woestduinweg 4 in Vogelenzang.

De wandeling is van 18.15 tot 19.45 uur. Zin om mee te gaan? Vooraf reserveren is verplicht en aanmelden kan op www.gaatumee.nl. Het is niet mogelijk om ter plekke aan te sluiten.

Foto: Chris van Deursen