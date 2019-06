Avondrondleiding in Jac. P. Thijssepark

Amstelland – Het is lente en het Jac. P. Thijssepark staat er prachtig bij! Daarom geven de natuurgidsen van IVN Amstelveen een extra avondrondleiding door het park. Geniet van de mooie doorzichten, de verrassende soortenrijkdom aan planten en natuurlijk van de vele vogels die in het park voor hun jongen zorgen.

Het park is oorspronkelijk aangelegd om rijke Amsterdammers te verleiden in Amstelveen te komen wonen en trekt tegenwoordig ook veel buitenlandse bezoekers die voor dit park per bus naar Amstelveen komen. En steeds meer Amstelveners weten het Thijssepark te vinden.

De avondrondleiding is op dinsdag 25 juni en start om 19.30 uur bij de ingang van het park aan de Prins Bernhardlaan in Amstelveen. Iedereen is welkom en deelname is natuurlijk gratis.

Foto: IVN Amstelveen