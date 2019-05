AVA maakt meters voor nieuw clubhuis

Aalsmeer – Zaterdag 11 mei stonden leden van Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) op de braderie in de Zijdstraat. Met een aantal ludieke acties werd geld ingezameld voor het nieuwe clubhuis.

Naast historische stukken uit de oude atletiekbaan kon voor 5 euro symbolisch een meter van de nieuwe atletiekbaan gekocht worden. Wethouder van sport, Robbert-Jan van Duijn gaf het startschot voor de sponsoracties en plakte zijn ‘meter’ op het grote doek.

De hele dag was het gezellig druk bij de AVA kraam. Tijdens de gesprekken met het publiek werden leuke herinneringen opgehaald. En er werd doorgekeken naar de toekomst met straks een mooie atletiekbaan en een nieuw clubhuis.

Ondertussen werden er wel meters gemaakt, want aan het einde van de dag was er ruim 1.600 euro ingezameld. Dat is een fantastisch resultaat. Komende maanden zal AVA via allerlei acties nog meer geld inzamelen.