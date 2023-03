Automobiliste gewond na ongeval bij garage

Aalsmeer – Een mevrouw op leeftijd is dinsdag 14 maart omstreeks twee uur in de middag gewond geraakt nadat ze met haar auto achteruit in een garage op het Drie Kolommenplein belandde. De politie en de brandweer rukten grootst uit naar het ongeval. Het rolluik van de garage is door de botsing ontzet. De auto kwam achterin tot stilstand tegen een hier geparkeerde auto. Beide voertuigen liepen schade op.

Brandweerlieden hebben de auto moeten openknippen om de bestuurster te bevrijden.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Vermoedelijk is niet de rem ingetrapt, maar het gaspedaal. Volgens een getuige was mevrouw behoorlijk geschrokken, maar nog wel aanspreekbaar.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen