Automobilist rijdt sloot in

Uithoorn – Een automobilist is zondagnacht 7 mei met zijn auto de sloot ingereden langs de N201 bij Uithoorn. De man had volgens de politie niet gedronken. Door nog onbekende oorzaak is de auto in de berm terecht gekomen en is toen nog tientallen meters doorgereden, aldus de Politie Aalsmeer-Uithoorn op facebook. Uiteindelijk kwam de rit tot stilstand achter de geluidswal, in de sloot.

De hulpdiensten waren voor de zekerheid groots uitgerukt. Uiteindelijk bleek het mee te vallen. De bestuurder bleef ongedeerd. Een vrachtwagen reed langs, en zag alles gebeuren. De bestuurder van deze vrachtwagen stapte uit om eerste hulp te bieden.

Foto’s: KaWijKo Media / Najim Kroezen