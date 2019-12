AutoMaatje hielp Sinterklaas

De Kwakel -Uithoorn- Sinterklaas wordt ook een dagje ouder en kan deze dagen best wat hulp gebruiken. De Sinterklaasactie Uithoorn zorgt ervoor dat ieder jaar veel kinderen worden bezocht door de Sint. Maar om de Sint en twee Pieten naar een kinderdagverblijf in De Kwakel te brengen, hebben zij dit jaar de hulp van AutoMaatje ingeroepen. Vrijwillige chauffeur Jaap Verhoef heeft ervoor gezorgd dat Sinterklaas keurig op tijd bij de kinderen aankwam. Ook hielp hij de Sint met in- en uitstappen, zorgde dat z’n kleding netjes zat en uiteraard dat de staf niet werd vergeten. Ruim 200 vrijwilligers van Sinterklaasactie bezorgen inwoners van Uithoorn jaarlijks het mooiste sinterklaasfeest. Drie weken lang zetten zij hun beste beentje voor. De opbrengst komt ten goede aan vele maatschappelijke en sociale projecten in de directe omgeving. ANWB AutoMaatje Uithoorn heeft met veel plezier hulp geboden!