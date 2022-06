Autobrand in Mijdrecht

In de nacht van dinsdag op woensdag 1 juni, is er een auto totaal uitgebrand en zijn er een tweetal beschadigd op een parkeerterrein aan de Granaat in Mijdrecht. Rond een uur of twee in de nacht hoorde omwonenden harde knallen en zagen toen zij naar buiten keken dat er op het parkeerterrein een auto in lichte laaien stond. De brandweer, die heel snel ter plaatse was, kon helaas niet voorkomen een een tweetal auto’s die ernaast stonden ook door het vuur werden aangetast.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.