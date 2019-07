Auto vat vlam in Kudelstaart

Kudelstaart – Op vrijdag 12 juli even over drie uur in de middag zijn de brandweer en de politie gealarmeerd voor een autobrand in de Van Leeuwenhoekstraat.

De voorzijde van een geparkeerd staande auto had vlam gevat. De brandweer heeft de brand geblust. Niet voorkomen kon worden dat de auto zwaar beschadigd is geraakt.

Omdat in de auto een gastank zat, was er de mogelijkheid van een ontploffing. De politie heeft daarom alle kijkers op flinke afstand gehouden.

Een ontploffing heeft gelukkig niet plaats-gevonden. Naar de oorzaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld. Gedacht wordt aan kortsluiting.

Foto: Marco Carels