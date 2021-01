Auto te water in de Legmeer

Uithoorn – In de nacht van donderdag op vrijdag jl. werden omstreeks 01.30 alle hulpdiensten gealarmeerd voor een auto te water bij de flat Madelief in de Legmeer. Ter plaatse bleek er een auto de bocht uit gevlogen te zijn en via een grasveld en een kleine boom in de vijver te zijn beland. Alle inzittenden waren eruit en stonden met een nat pak op de kant waar ambulance medewerkers ze hebben nagekeken. De gealarmeerde brandweer en de auto van het Traumateam konden al snel retour.

(foto Jan Uithol)