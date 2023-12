De Kwakel – Aan het Jaagpad in De Kwakel, vlak bij de brug bij Vrouwenakker, is vrijdagavond rond de klok van 18.00 uur een auto te water geraakt. De was auto voorzien van een Pools kenteken. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, werden massaal opgeroepen. Een duiker van de brandweer heeft een zoekslag in het water gemaakt, maar er werd niemand meer in het water aangetroffen. Waar de bestuurder wel is, is niet bekend. Spullen uit de auto worden door de politie doorzocht.

Foto: Jan Uithol